La ODPE Ica invitó a la segunda jornada de capacitación que se realizará hoy domingo 5 de abril en 30 locales que se habilitarán en los 24 distritos y un centro poblado en las provincias de Ica, Nasca y Palpa. En esta actividad masiva se repetirá la metodología que combina exposiciones de capacitadores y prácticas con materiales similares a los que se usarán el día de los comicios.

Elecciones Generales 2026

La ONPE invitó a los miembros de mesa –tanto a los titulares como a los suplentes– a capacitarse, pues así estarán en condiciones de desempeñar sus funciones adecuadamente. Solo quienes cumplan ese rol recibirán una compensación económica de S/165, monto que se duplicará si el ciudadano es miembro de mesa en una eventual segunda vuelta para la elección de una fórmula presidencial.

Cabe mencionar que ante la proximidad de las elecciones generales, los ciudadanos que han sido seleccionados para ser miembros de mesa continúan ingresando a ONPEduca –la plataforma digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)– y acercándose a las oficinas que este organismo público ha instalado en distritos y centros poblados para capacitarse.

Todos aquellos que completen la capacitación, sea esta virtual o presencial, pueden descargar su certificado en uno de los módulos que se encuentran en ONPEduca. Este documento será necesario para gozar de un día de descanso remunerado no compensable, en caso el miembro de mesa haya sido seleccionado por sorteo y ejercido el cargo el 12 de abril.

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