Basilio Corrales Herrera, padre del joven piloto y mecánico de la avioneta que cayó al mar de Huanchaco el 28 de julio, indicó que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya suspendió la búsqueda de su hijo (Boris).

“La búsqueda de la Fuerza Aérea ya se suspendió y no lo está haciendo”, indicó.

La FAP emitió un comunicado, el último miércoles, donde señala que de acuerdo a lo establecido por el Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento (SAR); tras haberse recuperado a tres de los cuatro tripulantes y luego de un análisis de las probabilidades de supervivencia de la persona aún no hallada; se ha pasado a establecer un estado de Suspensión de la Búsqueda Activa en las Operaciones SAR. Además, mantendrá comunicación con las diferentes capitanías de Chiclayo, Piura y Talara.

Lamento

El padre de Boris Corrales Pardo se siente solo en esta búsqueda y lamentó que las autoridades no lo tomen interés.

“El Estado debe estar viendo por la ciudadanía. Estamos sufriendo, su mamá (Leonisa Pardo) todos los días llora sin cesar. No podemos resistir, cada vez se alarga más días. Para nosotros empeora la situación, ya que no podemos encontrarlo. Las autoridades no se interesan en buscar”, acotó.

Luego, dijo que “nos sentimos abandonados. El Estado no toma el interés en estas situaciones graves”.

Mientras tanto, Corrales Herrera señaló que la Marina de Guerra tampoco ya busca los restos de su hijo y solo recomendó a los pescadores a que reporten algún indicio que observen en altamar.

“La Marina ya no está buscando, solo recomienda a los pescadores si ven alguna cosa para que avisen. Ellos están a orilla de playa, porque dicen que el cuerpo está en descomposición y que podría arrojarlo a orillas”, apuntó.

Buscar la nave

Una vez, Basilio Corrales pidió a las autoridades que encuentren la nave, de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, que pertenece a la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC), porque quizás ahí se encuentre aun el cuerpo de su hijo.

“Si es que mi hijo no aparece por las aguas del norte, quizás esté atrapado en el avión. Pido a la presidente de la República, Dina Boluarte, de órdenes para que encuentren la nave, posiblemente mi hijo esté atrapado”, puntualizó.