Una historia de fe y evangelización que atraviesa más de cuatro siglos unirá al papa León XIV y a Santo Toribio de Mogrovejo el próximo 14 de noviembre, cuando el pontífice visite Zaña, en la región Lambayeque, localidad donde falleció el santo español en 1606. La jornada será uno de los momentos centrales de su viaje apostólico al Perú.

El papa, quien antes de asumir el pontificado fue conocido como Robert Francis Prevost y ejerció como obispo de Chiclayo, presidirá a las 5:30 p.m. un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar por los 300 años de su canonización.

La visita forma parte de la gira internacional que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa oficial difundido por el Vaticano.

Santo Toribio de Mogrovejo y León XIV: dos misioneros unidos por el Perú

Aunque sus vidas están separadas por más de cuatro siglos, Santo Toribio de Mogrovejo y León XIV comparten una trayectoria marcada por las visitas pastorales a comunidades de la costa, sierra y otras zonas del territorio peruano.

Santo Toribio nació en Mayorga, Valladolid, España, en 1538. Llegó al Perú en 1581 para asumir el Arzobispado de Lima y se convirtió en una figura importante de la evangelización durante el Virreinato.

El religioso destacó por sus extensos recorridos pastorales, su preocupación por la enseñanza religiosa en lenguas indígenas y su defensa de los pueblos originarios frente a los abusos de la época colonial.

En 1584, durante su gestión eclesiástica, se publicó la Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de los indios, considerada la primera obra impresa en Sudamérica, con contenidos en castellano, quechua y aimara.

Tras recorrer diversas regiones, Santo Toribio murió en Zaña en 1606. Sus restos permanecieron temporalmente en esa localidad antes de ser trasladados a la Catedral de Lima.

La devoción del papa León XIV por Santo Toribio de Mogrovejo

El sociólogo Luis Rocca, director del Museo Afroperuano de Zaña, explicó a la agencia EFE que existen semejanzas entre el trabajo pastoral del santo español y el desarrollado por Robert Prevost durante sus años como misionero y obispo en el Perú.

“Santo Toribio es conocido por sus recorridos de costa, selva y sierra, muchos pueblos con mucho esfuerzo y sacrificio”, señaló Rocca.

El investigador destacó que ambos religiosos compartieron una labor de evangelización cercana a poblaciones rurales y sectores de escasos recursos.

“Lo que caracterizó a Santo Toribio fue su recorrido por los pueblos, la evangelización y su conexión con los pobres, esa misma dinámica es la que realiza el papa cuando está en Perú y recorre los pueblos”, manifestó.

Rocca añadió que la devoción de León XIV por Santo Toribio es conocida en Lambayeque y recordó que Prevost había expresado su interés en impulsar un gran santuario dedicado al santo.

El Museo Afroperuano conserva fotografías de las visitas pastorales del actual pontífice por la Diócesis de Chiclayo, incluida una imagen en la que aparece transportándose sobre un animal de carga para llegar a una comunidad andina.

Zaña se prepara para recibir al papa León XIV el 14 de noviembre

La localidad de Zaña, situada aproximadamente a una hora de Chiclayo, se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del sumo pontífice.

Orlando Ganoza, secretario de la parroquia Cristo Rey, informó a EFE que la recepción incluirá más de 50 caballos peruanos de paso y presentaciones culturales de escolares, quienes interpretarán danzas tradicionales como el Golpe a tierra, expresión artística de raíces afroperuanas.

El acto central será el encuentro de oración previsto para las 5:30 p.m. en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde se ha acondicionado una amplia estructura techada para recibir a los asistentes.

La ceremonia congregará a cardenales, obispos, sacerdotes, delegaciones parroquiales y representantes de comunidades afrodescendientes y de localidades como Incahuasi y Cañaris.

Zaña: historia colonial, cultura afroperuana y tradición religiosa

Además de su importancia religiosa, Zaña posee un patrimonio histórico vinculado al Virreinato y a la presencia afroperuana en la costa norte.

La localidad tuvo relevancia económica y administrativa durante el periodo colonial, pero sufrió ataques de piratas, entre ellos el inglés Edward Davis, y una grave inundación en 1720 que destruyó gran parte de sus iglesias y conventos.

Actualmente, las ruinas de sus antiguos templos constituyen uno de los principales testimonios de aquel pasado.

La localidad también destaca por su tradición musical y cultural afroperuana, heredada de las comunidades descendientes de africanos esclavizados que trabajaron en haciendas coloniales.

El Museo Afroperuano de Zaña conserva parte de esta memoria histórica y desarrolla actividades orientadas a difundir las manifestaciones culturales de la población afrodescendiente.

¿Qué otras actividades realizará León XIV en Lambayeque?

Según la agenda oficial del Vaticano, el papa llegará a Chiclayo el viernes 13 de noviembre, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y sostendrá encuentros con religiosos y representantes de la comunidad universitaria.

El sábado 14 de noviembre participará en actividades religiosas en Chiclayo y viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidirá una misa.

Posteriormente regresará a Lambayeque para el encuentro de oración en Zaña, uno de los actos más significativos de su visita por el vínculo histórico y espiritual con Santo Toribio de Mogrovejo.

La presencia de León XIV marcará la clausura del Año Jubilar que conmemora los tres siglos de la canonización del santo español, realizada en 1726.