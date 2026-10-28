A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Ministerio de Defensa (Mindef), a través de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), presentó el denominado “Papacóptero FAP”, un helicóptero Mi-17 que será utilizado para trasladar al pontífice durante su visita apostólica, programada del 11 al 16 de noviembre.

La aeronave forma parte del dispositivo de transporte y atención de emergencias que las Fuerzas Armadas preparan para los desplazamientos del líder de la Iglesia católica por distintas regiones del país.

El despliegue incluirá otros tres helicópteros Mi-17, dos unidades de los modelos Bell 212 y Bell 412, además de un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, equipado para atender eventuales urgencias médicas.

¿Cómo es el Papacóptero FAP que trasladará al papa León XIV?

El Papacóptero FAP es un helicóptero Mi-17 preparado para transportar al santo padre y a integrantes de su comitiva durante determinados trayectos de su agenda oficial.

Según el Ministerio de Defensa, las aeronaves de este modelo pueden trasladar hasta 24 personas y transportar cargas de hasta cuatro toneladas. También cuentan con una autonomía de vuelo de aproximadamente tres horas y media.

Estos helicópteros pueden operar durante el día y la noche, utilizando visores nocturnos cuando las condiciones de la misión lo requieren.

Las unidades asignadas a la visita papal han pasado por procesos de acondicionamiento y revisiones técnicas y mecánicas, de acuerdo con la información proporcionada por el sector Defensa.

Papa León XIV viajará en helicóptero de Chiclayo a Cajamarca

Uno de los principales recorridos previstos para el Papacóptero será el traslado del papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, localidad ubicada en la sierra de Cajamarca.

El itinerario contempla que el pontífice realice este desplazamiento el sábado 14 de noviembre, con retorno a Chiclayo después de cumplir sus actividades religiosas.

Las aeronaves Mi-17 también estarán disponibles para facilitar determinados desplazamientos en Lima y Cusco, según las necesidades de la agenda y del operativo aéreo.

La visita del papa comprenderá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, de acuerdo con el programa oficial difundido por la organización de la visita apostólica.

Fuerza Aérea dispondrá de un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C

Como parte de las medidas de seguridad y atención sanitaria, la FAP contará con un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C.

Esta aeronave dispone de una cabina presurizada y equipamiento médico para el traslado de pacientes críticos que requieran atención especializada.

De acuerdo con los reportes sobre su presentación, cuenta con camilla, suministro de oxígeno, conexiones eléctricas y sistemas para facilitar la asistencia durante evacuaciones aeromédicas.

Su incorporación permitirá disponer de una alternativa de traslado médico para el pontífice y su comitiva, en caso de presentarse una emergencia durante los recorridos programados.

Helicópteros Bell 212 y Bell 412 estarán preparados para emergencias

El dispositivo también contempla dos helicópteros medianos Bell 212 y Bell 412, destinados a labores de evacuación y respuesta aeromédica.

Estas aeronaves pueden trasladar pacientes en camillas hacia hospitales o clínicas que cuenten con helipuertos adecuados.

Además de sus tripulaciones, dispondrán de personal especializado, incluidos paramédicos y médicos aeronáuticos, según el plan presentado por el Ministerio de Defensa.

Los helicópteros estarán disponibles para atender eventualidades que puedan comprometer la salud del pontífice, los integrantes de su comitiva o los participantes en determinadas actividades públicas.

Misa del papa León XIV en Las Palmas contará con apoyo aéreo

El lunes 16 de noviembre, el papa León XIV presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco.

La ceremonia está programada para las 10:30 de la mañana y constituye una de las actividades finales de su visita apostólica al Perú.

Para esa jornada, la Fuerza Aérea tendrá disponibles los helicópteros Bell 212 y Bell 412 como parte de las medidas de respuesta ante posibles emergencias médicas.

El Ministerio de Defensa señaló que las aeronaves asignadas al operativo se encuentran preparadas para cumplir las funciones de transporte y asistencia previstas durante la visita.

Con este despliegue, las Fuerzas Armadas participarán en la logística de los desplazamientos del pontífice, quien desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral en el Perú y fue obispo de Chiclayo antes de convertirse en papa.