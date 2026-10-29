La próxima visita del papa León XIV al Perú moviliza los preparativos en el Callao. Una comitiva de avanzada del Vaticano recorrió el miércoles 28 de octubre el Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados, donde el pontífice tiene previsto reunirse con aproximadamente 60 adultos mayores durante el último día de su estancia en el país.

La delegación inspeccionó los ambientes del establecimiento, administrado por la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, para coordinar las condiciones de seguridad, los accesos y la organización del encuentro.

Durante la visita, los representantes de la Santa Sede fueron recibidos por monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo de la Diócesis del Callao, y autoridades locales, según informó América Noticias.

¿Cuándo visitará el papa León XIV la casa hogar del Callao?

La visita del pontífice al hogar está prevista para el lunes 16 de noviembre de 2026, durante la última jornada de su viaje al Perú, programado del 11 al 16 de noviembre.

Según el itinerario difundido, León XIV ingresará primero a la capilla del establecimiento para participar en un momento de oración privada, acompañado por religiosas y miembros de su comitiva.

Posteriormente, se trasladará a uno de los patios para encontrarse con los aproximadamente 60 residentes y compartir con ellos un momento de cercanía pastoral.

Hermanitas de los Ancianos Desamparados acondicionan el hogar

Mientras avanzan las coordinaciones de seguridad, las religiosas realizan trabajos de mantenimiento en diferentes ambientes del establecimiento, como el pintado de la fachada y la reparación de algunas zonas del piso.

Sor María Gripina, integrante de la congregación, explicó a América Noticias que estas labores también buscan ofrecer mejores condiciones a las personas que reciben atención permanente en el hogar.

La religiosa señaló que los arreglos representan una expresión de alegría ante la próxima llegada del santo padre y forman parte del compromiso cotidiano de cuidado hacia los residentes.

Casa hogar del Callao solicita apoyo para atender a adultos mayores

La visita papal también ha permitido visibilizar las necesidades económicas de la institución, que brinda atención a personas adultas mayores de escasos recursos.

La hermana María Vásquez, representante de la congregación, informó a Canal N que el establecimiento afronta una deuda de aproximadamente S/ 15,000 por tres meses de servicio eléctrico impago, motivo por el cual solicitó colaboración para mantener el funcionamiento de la casa hogar.

La religiosa hizo un llamado a personas, empresas e instituciones que deseen contribuir con la atención y el sostenimiento de los servicios del establecimiento.

Adultos mayores esperan con alegría la llegada del papa

Entre los residentes existe expectativa por el encuentro con León XIV, quien antes de convertirse en pontífice desarrolló parte de su labor pastoral en el Perú, especialmente en Chiclayo.

José Luis, uno de los adultos mayores que reside en el establecimiento, expresó a América Noticias su satisfacción por haber sido incluidos en la agenda del santo padre.

“Nos trae la esperanza, la fe y nos da más ganas de vivir. Queremos que nos traiga la bendición”, manifestó el residente durante el informe televisivo.

La congregación espera que la visita también contribuya a dar mayor visibilidad al trabajo de asistencia y acompañamiento que desarrolla con las personas mayores.

Comitiva del Vaticano también inspeccionó instalaciones aéreas

Como parte de su segundo día de actividades, los representantes del Vaticano también recorrieron la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Las inspecciones forman parte de las coordinaciones logísticas y de seguridad para el desplazamiento de León XIV durante su visita al territorio peruano.

La delegación también ha desarrollado verificaciones en otros espacios considerados dentro del itinerario papal, como el Estadio Nacional de Lima.