Los cuatro adolescentes del colegio Romeo Luna Victoria, ubicado en el distrito limeño de San Borja, que fueron intervenidos por la Policía Nacional tras una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un compañero de 15 años, fueron puestos en libertad, según informó RPP.

Los escolares, de 16 años, habían sido trasladados a dependencias policiales luego de que la madre del estudiante afectado denunciara una presunta agresión sexual ocurrida el lunes 26 de octubre, durante una clase de Religión.

La liberación de los adolescentes no supone el cierre de las investigaciones ni determina su responsabilidad o inocencia. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

Ministerio Público investiga denuncia y dispone diligencias en cámara Gesell

El Ministerio Público, institución encargada de dirigir la investigación penal, intervino en el caso para esclarecer las circunstancias de la presunta agresión y determinar las responsabilidades que correspondan.

Como parte de las diligencias fiscales, el estudiante afectado pasó por una entrevista única en cámara Gesell. La grabación de audio y video será preservada bajo cadena de custodia para su utilización durante la investigación, según informó la Agencia Andina.

También se recogieron declaraciones de la madre del escolar, personal docente y autoridades del colegio. Asimismo, se contemplan evaluaciones psicológicas forenses y otras actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Los cuatro adolescentes investigados fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, en el Cercado de Lima, para las evaluaciones correspondientes. Posteriormente, continuaron las diligencias policiales en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja.

La Fiscalía deberá determinar la situación jurídica de los escolares de acuerdo con los resultados de las investigaciones y las disposiciones legales aplicables a adolescentes. Las actuaciones se mantienen bajo reserva para proteger la identidad de todos los menores involucrados.

Minedu activa medidas de protección y revisa actuación del colegio

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), confirmó la activación de los protocolos de atención y protección para el estudiante que denunció los presuntos tocamientos indebidos.

Cornelio Gonzales, director de la DRELM, informó que los cuatro alumnos señalados en la denuncia tienen 16 años y fueron intervenidos por la Policía Nacional para las diligencias respectivas.

La autoridad educativa también inició una revisión de las actuaciones realizadas por los responsables del colegio Romeo Luna Victoria, a fin de determinar si existieron demoras o incumplimientos en la comunicación del caso.

De identificarse responsabilidades, la entidad evaluará las medidas administrativas que correspondan contra los funcionarios o trabajadores involucrados, conforme a los procedimientos establecidos.

Estudiante recibe acompañamiento legal y psicológico

Durante las diligencias, el escolar contó con el acompañamiento del equipo de Convivencia Escolar de la DRELM, especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local 7 (UGEL 7) y abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

El apoyo comprende orientación legal y acompañamiento socioemocional, mientras las autoridades evalúan medidas adicionales para proteger la integridad del estudiante y prevenir situaciones de revictimización.

El Minedu recordó que las instituciones educativas están obligadas a comunicar oportunamente los casos de violencia escolar, activar los protocolos de atención y garantizar la protección de los estudiantes involucrados.

Defensoría del Pueblo exige investigación rigurosa

La Defensoría del Pueblo, organismo constitucional autónomo encargado de proteger los derechos fundamentales, solicitó a las autoridades una investigación diligente y rigurosa de la denuncia registrada en San Borja.

La institución también requirió que se garantice la protección inmediata del adolescente afectado, así como una atención integral que incluya asistencia psicológica especializada y acompañamiento durante el proceso.

Por su parte, la Defensa Pública participa en las acciones de orientación legal y asistencia a la familia del estudiante.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que se habría producido la agresión dentro del aula y establecer si el personal del colegio cumplió con los protocolos establecidos para prevenir y atender situaciones de violencia escolar.