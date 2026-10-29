Un hombre de 32 años, identificado por sus familiares como Christopher Anthony Cangre Gonzales, fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves 29 de octubre, mientras se encontraba dentro de su vehículo, en la cuadra 6 de la avenida Salvador Allende, en el distrito limeño deVilla María del Triunfo.

Según testigos, dos sujetos interceptaron a la víctima y le dispararon hasta en seis oportunidades antes de huir por la calle San Eugenio hacia la avenida San Antonio, donde otros cómplices los esperaban en una motocicleta para facilitar su fuga.

De acuerdo con sus familiares, Cangre Gonzales se dirigía a visitar a su esposa, quien se encuentra delicada de salud, pero se habría estacionado para esperar a una persona cuando fue atacado.

En la escena, peritos de Criminalística encontraron hasta ocho casquillos de bala en los exteriores del vehículo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el fallecido registraba antecedentes policiales por robo agravado en 2018.

Las autoridades investigan el móvil del crimen y realizan las diligencias para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

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