La llegada del papa León XIV marca el plazo que la Municipalidad de Lima tiene previsto para culminar los trabajos en el sector del Campo de Marte correspondiente a la Nunciatura Apostólica.

El alcalde Renzo Reggiardo aseguró que esa parte estará terminada para entonces, mientras que la entrega completa del parque se concretaría en las próximas semanas y meses.

La conservación de las áreas verdes también fue motivo de consulta al burgomaestre, luego de que se reportara la muerte de más de 60 árboles y la afectación de otros 163 durante la paralización de las obras.

Frente a estas cifras, Reggiardo sostuvo que maneja información diferente y respondió: “Se están haciendo trabajos de regado y de mantenimiento permanentemente”.

Sobre las causas de la demora, el alcalde señaló que su gestión tuvo que resolver inconvenientes con la empresa contratista heredada de la administración anterior. Según explicó, el cambio de proveedor requirió completar procedimientos administrativos antes de retomar la ejecución de los trabajos.