Momentos de preocupación atraviesan los familiares de Juan Carlos Olasquia Aguirre, de 63 años, cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del miércoles 28 de octubre, cuando fue visto por última vez en las inmediaciones del paradero Grifo Año Nuevo, en el distrito de Comas, al norte de Lima.

El hombre fue visto aproximadamente a las 5:30 a.m. del miércoles. Desde entonces, sus allegados solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicarlo.

La preocupación se incrementa debido a que, según la alerta familiar, Juan Carlos padece epilepsia y presenta antecedentes de pérdida de memoria. Además, habría salido sin teléfono celular ni documentos personales.

¿Cómo estaba vestido el adulto mayor desaparecido en Comas?

De acuerdo con las imágenes difundidas para facilitar su identificación, Juan Carlos llevaba una casaca o chompa de color azul oscuro o negro, un polo blanco, pantalón jean y gorra negra.

También portaba un crucifijo morado y una bolsa oscura, elementos que podrían ayudar a reconocerlo en la vía pública.

Una de las fotografías compartidas muestra al adulto mayor caminando por una vereda. La imagen registra como referencia las 5:30 a.m. del 28 de octubre, hora que coincide con la última vez que fue visto, según el aviso.

Familiares advierten que necesita medicación

La alerta señala que el adulto mayor requiere tratamiento con carbamazepina, medicamento utilizado para controlar determinados tipos de convulsiones.

Debido a su condición de salud y a los antecedentes de pérdida de memoria comunicados por sus familiares, resulta especialmente importante obtener información sobre su ubicación y facilitar que reciba atención adecuada.

El afiche también indica que salió sin celular ni documentos, lo que podría dificultar que pueda comunicarse con sus allegados o ser identificado.

¿Dónde brindar información sobre Juan Carlos Olasquia Aguirre?

Las personas que hayan visto a Juan Carlos Olasquia Aguirre o tengan información que contribuya a su búsqueda pueden comunicarse con los números consignados en el aviso familiar:

Contactos de la alerta de búsqueda

926 112 019

939 125 327

En caso de reconocerlo, se recomienda alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP), comunicar la ubicación exacta y evitar exponerlo a situaciones de riesgo.

La ciudadanía también puede brindar información mediante la Línea 114, servicio gratuito de la PNP para casos de personas desaparecidas.

¿Cómo ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas?

El Ministerio del Interior recuerda que cualquier ciudadano puede reportar información sobre una persona desaparecida a través de la Línea 114, disponible las 24 horas del día. También se puede acudir a una comisaría, sin necesidad de esperar 24 horas para presentar una denuncia.

La difusión responsable de la fotografía, las características físicas y los datos de contacto puede contribuir a la búsqueda de Juan Carlos. Se recomienda compartir información confirmada y evitar rumores sobre su posible ubicación.