Un DJ y sonidista perdió la vida tras ser atacado con un cuchillo durante una fiesta de aniversario realizada en el centro poblado de San Antonio de Malauchaca, distrito de Ticlacayán, región Pasco. La víctima fue identificada como Edinson Mera Pérez, de 30 años, conocido como “Picuyo”, quien habría intervenido en una pelea para defender a un compañero de trabajo.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo 25 de octubre, luego de que un sujeto presuntamente intentara llevarse un micrófono del equipo de sonido contratado para la celebración. El incidente provocó un enfrentamiento con uno de los trabajadores del espectáculo.

Según informó América Noticias, el presunto agresor abandonó momentáneamente el lugar y regresó acompañado de otras personas y portando un arma blanca, con la que atacó al DJ.

DJ fue apuñalado tras defender a su compañero durante una pelea

Según las primeras investigaciones, la discusión comenzó cuando un individuo subió al escenario e intentó sustraer un micrófono. Uno de los integrantes del equipo de sonido se percató de lo ocurrido y confrontó al sospechoso.

La situación derivó en una pelea en la que Edinson Mera Pérez intervino para auxiliar a su compañero, quien estaba siendo agredido.

Testigos señalaron que, minutos después, el presunto responsable regresó al escenario armado con un cuchillo y acompañado por otras personas. Durante el nuevo enfrentamiento, el sonidista recibió una herida en el abdomen.

El músico fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia al hospital de EsSalud de Huariaca. Sin embargo, falleció pese a la atención médica recibida, según reportaron medios de la región.

Policía y Fiscalía identifican a presunto autor del asesinato

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los participantes en el ataque.

Según información publicada por Tu Diario Huánuco, las diligencias preliminares permitieron identificar a Jheanpier Malpartida Payano como presunto autor de la agresión. Esta identificación deberá ser corroborada dentro del procedimiento fiscal y no constituye una declaración de culpabilidad.

En el caso interviene el fiscal Henry Modesto Dávila, de la Fiscalía Provincial Mixta de Huariaca, junto con efectivos policiales de la jurisdicción.

Los investigadores recogieron testimonios de los asistentes a la fiesta para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la participación de las personas que acompañaban al presunto atacante.

Hasta el último reporte consultado, no se había confirmado oficialmente la captura del sospechoso.

DJ viajó desde Huánuco para trabajar en aniversario de Ticlacayán

Edinson Mera Pérez había viajado desde Huánuco hacia Pasco tras ser contratado para brindar servicios de sonido y animación musical durante las celebraciones de aniversario.

Según sus familiares, el joven era el principal sostén económico de sus dos hijas menores de edad. Su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre sus allegados y compañeros de trabajo.

Los restos del sonidista fueron trasladados a Huánuco, donde familiares y amigos organizaron su despedida mientras continuaban las investigaciones.

Familiares exigen justicia por asesinato de DJ en Pasco

Los familiares del músico solicitaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional acelerar las diligencias para ubicar al presunto responsable y esclarecer las circunstancias del crimen.

Asimismo, pidieron que se identifique a las demás personas que habrían participado en el enfrentamiento que terminó con la muerte del trabajador.

El caso continúa bajo investigación fiscal y policial para determinar las responsabilidades penales correspondientes.