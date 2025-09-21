El incendio forestal registrado en el distrito de San Pedro de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión, región de Pasco, dejó como saldo una persona fallecida y la destrucción de más de 20 hectáreas de pastizales y cobertura natural. Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Se trata de un adulto de 80 años, aproximadamente, quien aún está siendo identificado por las autoridades correspondientes. El cuerpo de la víctima quedó calcinado en el paraje Mitulana, una de las zonas arrasadas por el fuego.

De acuerdo a los pobladores, el humo habría complicado que el adulto mayor se pusiera a buen recaudo. Tras el reporte, se dio aviso a la Fiscalía de turno para el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Cerro de Pasco.

Según la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de San Pedro de Pillao, el siniestro registrado el último sábado, se habría originado por la quema de rastrojos, una práctica común que causó una emergencia mayor.

Además, el fuego afectó la propiedad del poblador Rodrigo Orizano Delgado, quemando una choza rústica y un rollo de manguera que tenía en su parcela.

Si bien el incendio fue controlado parcialmente por brigadas locales y pobladores, las autoridades advirtieron que aún existe el riesgo de que pueda reactivarse debido a las condiciones climáticas.

MÁS INCENDIOS

Cabe mencionar que en el mismo distrito de Pillao, en el paraje de Lanupacha, Pamel Jaco, responsable de la gestión de riesgos y desastres de la jurisdicción, mencionó que estos eventos se dan comúnmente por manos ajenas.

Además, la ola de incendios se extendió a otras zonas de la provincia de Daniel Alcides Carrión, como los distritos de Tápuc y Paucar.

En Oxapampa, las llamas arrasaron con más de 30 hectáreas de cobertura natural en Huancabamba. En Huayllay, arrasó con un promedio de 80 ha.