Pedro Castillo, candidato a la presidencia y primer lugar en las Elecciones 2021 con el 19.188% de votos a nivel nacional, brindó un discurso desde la Plaza de Armas en Chota, región Cajamarca, donde se mostró enérgico y rechazó toda vinculación con movimientos terroristas.

“Desde este espacio de Chota, desde esta plaza histórica de mi pueblo, invoco a no pisar el palito, invoco a no creer en fantasmas, invoco al pueblo peruano... hay que desmentir, hay que investigar, y hay que condenar a estos medios de cobertura nacional que salen por las pantallas grandes y chicas a decir que somos terroristas, que somos comunistas, que somos del Conare, que somos del Movadef”, dijo.

El candidato por el partido Perú Libre se dirigió a decenas de personas que lo vienen acompañando en sus actividades a puertas de la segunda vuelta electoral. “Yo no se en qué país viven estos de cuello y corbata, no se qué país están mirando, yo no se qué pueblo está detrás de ellos, porque ellos no miran al pueblo, no miran al Perú”, dijo.

Agregó que hay personas que les ‘importa un pepino que el pueblo desangre y siga ignorante, que coma o no coma’. “Les importa un carajo, y por eso estamos acá, para sacar adelante y devolverle la dignidad al pueblo peruano”, exclamó.

Finalmente, Castillo hizo una invocación a canales de TV. “Pido a estos periodistas, pido a los dueños de los canales televisivos que salgan de su madriguera a ver el verdadero terrorismo... terrorismo es el hambre, miseria, abandono, desigualdad e injusticia; es la corrupción a la cual vamos a combatir”.

Reunión con partidos políticos

Más temprano, en diálogo con Andina Radio Chota, Castillo fue consultado sobre la disposición de diálogo mostrada por los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano y Verónika Mendoza.

“Desde el momento que han sido candidatos deben estar dispuestos y expuestos, por el bien del país. Ya tenemos las invitaciones oficiales para cada una de las tiendas políticas, y para las organizaciones y gremios a nivel nacional”, dijo refiriéndose a una futura reunión con las fuerzas políticas y sociales.

Aseguró que en las próximas horas debe reunirse en Lima con los representantes de los partidos políticos que no lograron pasar a la segunda vuelta electoral.

