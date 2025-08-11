El Gobierno del Perú expresó su pesar por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador de la República de Colombia y excandidato presidencial, quien murió a los 39 años como consecuencia de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Cancillería transmitió las condolencias a los familiares, amigos y correligionarios del político colombiano.

“El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios”, señaló el pronunciamiento.

En el mismo mensaje, el Estado peruano reafirmó su rechazo a toda manifestación de violencia que afecte el ejercicio de los derechos políticos y el funcionamiento de la democracia en la región.

“El Perú reitera su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región”, añadió la Cancillería.

El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios.



El Perú reitera su… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2025

El atentado contra Uribe Turbay ocurrió mientras participaba en una actividad de su campaña electoral en la capital colombiana. Según los reportes, recibió varios disparos y fue trasladado de inmediato a la clínica Fundación Santa Fe, donde se le practicaron diversas intervenciones quirúrgicas con el objetivo de estabilizarlo.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró en los últimos días, y finalmente falleció en la madrugada del lunes.