El Gobierno del Perú expresó su pesar por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador de la República de Colombia y excandidato presidencial, quien murió a los 39 años como consecuencia de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Cancillería transmitió las condolencias a los familiares, amigos y correligionarios del político colombiano.
“El Gobierno del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del senador de la República de Colombia Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado que sufrió el pasado 7 de junio, y hace llegar sus condolencias a sus familiares, amigos y correligionarios”, señaló el pronunciamiento.
En el mismo mensaje, el Estado peruano reafirmó su rechazo a toda manifestación de violencia que afecte el ejercicio de los derechos políticos y el funcionamiento de la democracia en la región.
“El Perú reitera su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región”, añadió la Cancillería.
El atentado contra Uribe Turbay ocurrió mientras participaba en una actividad de su campaña electoral en la capital colombiana. Según los reportes, recibió varios disparos y fue trasladado de inmediato a la clínica Fundación Santa Fe, donde se le practicaron diversas intervenciones quirúrgicas con el objetivo de estabilizarlo.
Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró en los últimos días, y finalmente falleció en la madrugada del lunes.
