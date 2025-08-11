El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció este lunes tras permanecer en estado crítico desde el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá. Así lo confirmó su esposa, María Claudia Tarazona, a través de sus redes sociales.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió Tarazona, acompañando su mensaje con una fotografía de ambos. “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, añadió.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, había sido ingresado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a múltiples cirugías. Aunque en algún momento mostró mejoría, su condición se deterioró en los últimos días.

El sábado, la clínica informó que el senador había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central que empeoró su pronóstico. “En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, señaló el parte médico.

El ataque ocurrió durante un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá, como parte de su campaña hacia las elecciones presidenciales de 2026. Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

En su despedida, su esposa expresó: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”. Tarazona había utilizado frecuentemente sus redes para informar sobre su estado de salud y solicitar oraciones por su recuperación.