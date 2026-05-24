Los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa coordinaron una operación de asistencia humanitaria para repatriar a ciudadanos peruanos varados en Bolivia debido a los bloqueos y protestas registrados en ese país.

Como parte de la intervención, el Gobierno peruano logró concretar el retorno seguro de 53 connacionales y envió cuatro toneladas de bienes alimentarios de primera necesidad para atender la situación de desabastecimiento.

Avión Hércules trasladó ayuda y ciudadanos peruanos

La operación se realizó este domingo mediante un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que arribó a Bolivia transportando la ayuda humanitaria.

En el mismo vuelo fueron embarcados 35 ciudadanos peruanos que permanecían varados en distintas ciudades bolivianas.

Según informó Cancillería, entre ellos se encontraban 14 compatriotas procedentes de La Paz y 21 de Cochabamba.

Las autoridades señalaron que la acción fue coordinada por la Embajada del Perú en Bolivia y los consulados generales en La Paz y Cochabamba.

LATAM apoyó con vuelos gratuitos de repatriación

A la operación también se sumó la aerolínea LATAM, que trasladó gratuitamente a otros 18 ciudadanos peruanos desde La Paz hacia Lima.

Asimismo, las autoridades confirmaron que cinco compatriotas adicionales retornarán este lunes bajo la misma modalidad de apoyo humanitario.

Los ciudadanos repatriados expresaron su agradecimiento por el respaldo brindado por las oficinas consulares peruanas durante la crisis generada por los bloqueos en Bolivia.

Perú también facilita retorno de ciudadanos bolivianos

Como parte de las acciones de cooperación bilateral, las autoridades peruanas también vienen facilitando el traslado de aproximadamente 53 ciudadanos bolivianos que permanecían varados en la región de Puno.

El objetivo es permitir que puedan regresar de forma segura a sus hogares en Bolivia.

El Gobierno peruano indicó que estas medidas forman parte de su compromiso de protección y asistencia tanto a peruanos en el exterior como a ciudadanos afectados por la situación fronteriza.

Bloqueos afectaron transporte y abastecimiento

Las protestas y bloqueos registrados en Bolivia en los últimos días generaron dificultades de transporte, afectaciones al tránsito y problemas de abastecimiento en distintas ciudades.

Ante este escenario, Perú activó mecanismos de cooperación humanitaria y asistencia consular para atender a los ciudadanos afectados.