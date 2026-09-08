Perú volvió a mostrar dificultades en el rendimiento educativo, según los resultados de la prueba PISA 2025, evaluación internacional elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El informe, publicado este martes 8 de setiembre, ubica al país en el cuarto inferior entre los 91 países participantes, con los mayores retrocesos concentrados en matemáticas y lectura.

En matemáticas, Perú alcanzó 382 puntos, por debajo de los 408 obtenidos en 2022 y cercano a los 387 de 2015. Solo el 30% de los estudiantes llegó al nivel 2 o superior, considerado el desempeño básico. En lectura, el resultado fue de 390 puntos, 18 menos que en 2022 y ocho menos que en 2015; el 42% alcanzó al menos el nivel 2.

Ciencias presentó un comportamiento distinto, aunque también registró una ligera caída frente a la evaluación anterior. Perú obtuvo 406 puntos, dos menos que en 2022 y nueve más que en 2015, mientras que el 47% de los estudiantes consiguió el nivel básico o superior. Frente al promedio de la OCDE, los resultados peruanos fueron menores en las tres áreas: 83 puntos menos en matemáticas, 73 en lectura y 78 en ciencias.

La evaluación reunió a cerca de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países. En Perú participaron 6.991 estudiantes de 260 instituciones educativas, una muestra que representa aproximadamente a 519.700 estudiantes de esa edad en el país.