El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el Acuerdo entre la Confederación Suiza y la República del Perú relativo al proyecto “Agua en Emergencias, fase 1”, suscrito en Lima el 14 de agosto de 2025.

El texto fue difundido en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano junto con la fecha de entrada en vigor, establecida para el próximo 10 de julio.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para responder de manera efectiva ante un sismo de gran magnitud y contribuir a garantizar el acceso al servicio de agua en ese escenario.

Entidades involucradas en la ejecución del proyecto

Por parte de la Confederación Suiza, el acuerdo será implementado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), a través de la Embajada de Suiza en el Perú.

En representación del Estado peruano interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que actúa como ente rector de la Cooperación Técnica Internacional en el país.

Asimismo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo público adscrito a la Cancillería, participa como entidad ejecutora, mientras que Sedapal asumirá el rol de contraparte técnica para la implementación del proyecto.

¿Cuándo entrará en vigor el acuerdo?

El documento establece que el acuerdo entrará en vigor treinta días después de que el Perú comunique oficialmente a Suiza, por la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos establecidos por su legislación interna.

De acuerdo con la publicación oficial, la entrada en vigencia está prevista para el 10 de julio.

La vigencia del acuerdo culminará una vez que ambas partes hayan cumplido con todas las obligaciones asumidas en el marco del proyecto.