En el marco del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME), especialistas resaltan el aporte de las personas mayores de 50 años al ecosistema emprendedor peruano. Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional 2025, más de 5 millones 500 mil personas de este grupo etario forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que refleja su participación en las actividades productivas del país.

El Perú mantiene uno de los índices más altos de emprendimiento en América Latina. De acuerdo con cifras del Ministerio de la Producción (Produce), cinco de cada mil peruanos en edad laboral crean una micro o pequeña empresa, lo que abre oportunidades para que personas con amplia experiencia profesional encuentren en los negocios una alternativa para generar ingresos y continuar aportando al crecimiento económico.

Las MYPE representan el 99,2 % de las empresas formales

Según Produce, las micro y pequeñas empresas constituyen el 99,2 % de las compañías formales del país, generan alrededor de 10,3 millones de puestos de trabajo y aportan el 20,6 % del Producto Bruto Interno (PBI).

Estas cifras reflejan la importancia de fortalecer las capacidades de quienes deciden emprender y consolidar nuevos negocios.

“Cada vez vemos más personas de 50 años a más que deciden transformar su experiencia profesional en oportunidades de negocio. Su conocimiento del mercado, capacidad para resolver problemas y visión estratégica son activos valiosos que pueden marcar la diferencia en la sostenibilidad de un emprendimiento”, señaló Elizabeth Gómez, jefa de proyectos estratégicos de la Universidad del Pacífico.

Experiencia e innovación para generar nuevos negocios

La especialista indicó que el emprendimiento sénior representa una respuesta a los cambios demográficos y económicos que experimenta el país.

“La experiencia acumulada es un activo que debe aprovecharse mucho más. Hoy existe una generación que quiere seguir aprendiendo, innovando y aportando valor. Promover espacios de formación y acompañamiento permite que ese talento se traduzca en negocios sostenibles y competitivos”, agregó.

Con el objetivo de potenciar este segmento, la Universidad del Pacífico desarrolla Incuba 50+, iniciativa del Ecosistema Plateado que brinda capacitación, mentoría y herramientas prácticas para acompañar a personas mayores de 50 años en la creación y consolidación de emprendimientos.

Programas buscan fortalecer el emprendimiento sénior

A través de asesoría especializada, el programa Incuba 50+ busca facilitar el desarrollo de proyectos en distintos sectores económicos y convertir la experiencia profesional en una plataforma para la innovación y la generación de nuevas oportunidades.

Los especialistas coinciden en que el emprendimiento sénior no solo contribuye al desarrollo económico, sino que también promueve la inclusión y el aprovechamiento del conocimiento acumulado por generaciones con amplia trayectoria laboral.