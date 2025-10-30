Un grupo de peruanos permanece atrapado en Jamaica luego del paso del huracán Melissa.
Los afectados aseguran que no han recibido atención directa del gobierno peruano, a pesar de que las autoridades locales han cerrado aeropuertos y declarado alerta por los daños ocasionados.
Jorge del Río, uno de los ciudadanos varados, señaló que “no nos ha llamado nadie, ni se ha preocupado por nuestra situación” y agregó que “hasta ahora nos hemos tenido que mover por nuestra cuenta”, mientras el hotel donde se alojan empieza a escasear de alimentos y agua.
El aeropuerto internacional de Montego Bay permanece cerrado, lo que dificulta el regreso de los peruanos.
Otras rutas y vías de transporte también están afectadas, complicando el acceso a servicios básicos.
Según los testigos, el hotel ha iniciado un racionamiento de comida y agua, y el consulado peruano indicó que aguardaban la reapertura del aeropuerto, sin definir una fecha concreta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que 14 ciudadanos continúan varados y que se ha activado asistencia consular.
