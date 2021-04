Una enfermera del Seguro Social de Salud (EsSalud), que trabaja en el Hospital Cayetano Heredia ubicado en el distrito de Castilla (Piura), denuncio a través de sus redes sociales un presunto favoritismo para los pacientes COVID-19 que necesitan cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Se trata de la licenciada en enfermería Lorena Acedo Saldarriaga, quien indicó que tiene a sus dos padres contagiados por el nuevo coronavirus, y que su progenitora era una de las candidatas para ocupar una cama UCI, sin embargo, el médico intensivita del área habría colocado a otra persona.

“El día de ayer mi madre estaba tercera en la relación para pasar a cama UCI, yo estoy esperando desde ayer en la noche para el traslado y me doy con la sorpresa de que el médico intensivista pasa a otros pacientes de más edad que mi señora madre, entonces quiero hacer una denuncia publica porque yo soy trabajadora de esta institución (…) no es justo que se me niegue una cama UCI para mis dos padres”, exclamó la profesional de la salud.

Asimismo, sostuvo que ingresan médicos o personas que no trabajan en la institución y que consiguen una cama “porque solo son conocidos de otros médicos (...) donde está el apoyo que nos tiene (EsSalud) como trabajadores”, lamentó.

Al cierre de esta nota, este medio se comunicó con la prima de la enfermera, Diana Matias Acedo, quien se encuentra en los exteriores del Hospital Cayetano Heredia a la espera de noticias positivas, pero aun no obtienen respuesta por parte de EsSalud.

