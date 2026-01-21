La Policía y la Fiscalía investigan a dos trabajadores de la Municipalidad Provincial de Sullana por la presunta venta ilegal de una motocicleta del depósito municipal “Amador Agurto”. El vehículo habría sido comercializado por S/ 300 a través de Yape; sin embargo, la unidad fue recuperada en el preciso instante en que había sido retirada del local.

La intervención fue realizada en los exteriores del local municipal, ubicado en la avenida Ricardo Palma de la urbanización Sullana, cuando agentes de Serenazgo y efectivos policiales de la comisaría de Sullana, interceptaron a un hombre que se encontraba con su hijo y dos menores de edad.

Uno de ellos fue sorprendido a bordo de una motocicleta azul que, según las investigaciones, acababan de retirar del depósito municipal. Además, se les incautaron dos llantas con aros que llevaban dentro de una bolsa.

Ante estos hechos, la Policía procedió con la detención y traslado a la comisaría de Sullana de las cuatro personas, incluidos los menores de edad. Asimismo, fue trasladado el trabajador del depósito edil que se encontraba de turno, identificado como C.C.A.

De acuerdo con las indagaciones preliminares de la Policía en coordinación con el Ministerio Público, uno de los intervenidos habría señalado que canceló la suma de S/300 para concretar la adquisición del vehículo.

El pago se habría realizado mediante Yape a una tercera persona, cuyos datos fueron entregados a las autoridades. Según se conoció, la transacción habría sido coordinada previamente con un trabajador del depósito, quien había terminado su turno momento antes de la intervención.

La identidad de dicho trabajador edil, ya se encuentra en manos de la Policía y la Fiscalía; por tal motivo, ha sido incluido en la investigación.

Como parte de las diligencias, la Policía ha solicitado a la Municipalidad de Sullana la información detallada sobre la motocicleta recuperada en los exteriores del depósito municipal. Asimismo, el historial laboral de los servidores investigados y otros datos relevantes para el caso.

l respecto, la Municipalidad Provincial de Sullana informó que dispuso la rotación del personal que se encontraba a cargo de los depósitos municipales, tras la intervención de cuatro personas, que fueron sorprendidas retirando una motocicleta y accesorios del depósito municipal “Amador Agurto”.

Asimismo que, en el ámbito administrativo, la municipalidad inició un proceso administrativo disciplinario al trabajador involucrado y dispuso su separación inmediata del puesto, mientras duren las investigaciones que están a cargo de la Policía en coordinación con la Fiscalía.A la vez la comuna dio a conocer que, la rotación del mencionado personal, alcanza a los depósitos municipales “Amador Agurto” y “Campo Ferial”. Además, que la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal asumirá la custodia de dichos espacios, a fin de reforzar la seguridad y transparencia, ante estos hechos.