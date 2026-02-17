La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Piura logró la incautación de más de 2.4 toneladas de alcaloide de cocaína durante un operativo conjunto ejecutado en el litoral norte del país.

La intervención se realizó con apoyo de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat – Aduanas).

Las diligencias fiscales y de inteligencia permitieron identificar a una presunta organización criminal dedicada al acopio, resguardo y envío de droga hacia Centroamérica mediante embarcaciones rápidas. Los investigados coordinaban sus actividades mediante aplicaciones de mensajería encriptada y equipos de comunicación satelital para evadir controles.

Es así que, el 13 de febrero de 2026 se intervino, bajo conducción fiscal, una embarcación sin nombre visible y con bandera ecuatoriana, en el que se encontraban tres tripulantes extranjeros. Durante el registro se detectaron compartimientos ocultos que contenían sacos con paquetes tipo ladrillo.

La prueba preliminar de campo arrojó resultado presuntivo positivo para alcaloide de cocaína, procediéndose a la detención de los tripulantes y al comiso de la sustancia. En las diligencias de apertura, identificación, pesaje y lacrado se contabilizaron 2 124 paquetes con un peso bruto total de 2 470.850 kilogramos.

El Ministerio Público destacó que este resultado evidencia el trabajo articulado del Estado en la lucha contra el narcotráfico y reafirmó su compromiso de continuar ejecutando acciones firmes para desarticular organizaciones criminales y frenar el tráfico ilícito de drogas.