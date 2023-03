Millonarias pérdidas económicas que superarían los más de 10 mil millones de soles dejarían en la región Piura si se vuelve a presentar un fenómeno El Niño Costero, tal como se registró en el año 1998 y 2017, que dejó gran parte de esta localidad devastada.

Alerta

El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) de Piura, Jorge Luis Carranza , dijo que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno (ENFEN) ha emitido un comunicado donde se anuncia que han pasado de un estado del sistema de alerta “no activo” a “vigilancia de El Niño Costero”.

Precisamente, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche Álvarez , subrayó que los fenómenos del Niño a la región le cuestan miles de millones de dólares, tanto en el 98 y 2017.

“Las pérdidas son cuantiosas, algunos hablaban de 7 mil millones otros de 10 mil millones de soles, pero finalmente es muy difícil de contabilizar porque la infraestructura pública y privada se ve afectada. Creo que las pérdidas son superiores a esas cantidades”, precisó Bereche.

Indicó que a Piura le hace falta la ejecución de grandes obras para evitar desastres naturales como esos.

“A Piura le hace falta los cambios de la reconstrucción, nos hemos reconstruido en muchos aspectos, pero no hemos cambiado en nada porque no hemos resuelto el problema del río ni tampoco del drenaje pluvial porque si hoy lloviera con una intensidad como un fenómeno El Niño o Niña, lamentablemente la estructura reconstruida se vería afectada y malograda nuevamente. El río que tenemos hoy es un sistema de diques solo en Piura, pero los puntos débiles que mantiene el cauce del río no garantiza que no se desborde, incluso en la ciudad”, subrayó Bereche.

Agregó que hasta la fecha no se ha resuelto el problema de la salida del río al mar, ni tampoco las defensas ribereñas en todo el lecho del río en zonas vulnerables, donde existen poblaciones y mucho menos la reforestación río arriba y el represamiento de las aguas para mitigar los daños río abajo y los drenajes pluviales.

A su turno, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid , dijo que es necesario acortar los plazos para la licitación de los proyectos del Plan Integral del río Piura y el Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, para prevenir posibles inundaciones, tal como sucedió en el 2007.

“Nosotros estamos preocupados por el pronóstico de un Fenómeno El Niño y sería catastrófico si no se simplifican los plazos para la ejecución de estos dos proyectos. Lo más importante es hacer la salida del río al mar, para evitar las inundaciones que se registraron con el El Niño del 2017, que dejó a miles de damnificados”, refirió la autoridad provincial.

Asimismo, informó que actualmente realizan la limpieza de drenes y reparan motobombas ante el anuncio de lluvias fuertes para los próximos días.