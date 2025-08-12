El Poder Judicial sentenció a Yanet Ballesteros a 25 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y explotación sexual de menores, ambos agravados por su participación en una organización criminal.

La solicitud fue presentada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa - Equipo 2.

Durante el juicio, la fiscal provincial Rosmery Mendoza Palomino demostró que, en diciembre de 2022, la ahora sentenciada, en su rol de administradora de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, ordenó la captación, transporte y traslado de adolescentes de entre 15 y 17 años desde Venezuela hacia Arequipa, utilizando rutas controladas por miembros de la red ilícita en las fronteras de Venezuela, Colombia y Ecuador.

En ese sentido, se logró una sentencia condenatoria contra Jaiderline Benavidez, quien fue sentenciada a seis años de prisión por su participación como cómplice secundario en el delito de explotación sexual, en perjuicio de una de las adolescentes identificadas durante la investigación.

Las víctimas fueron captadas mediante engañosas promesas de empleo y, una vez en el Perú, fueron sometidas a explotación sexual bajo amenazas de muerte, con la finalidad de pagar sumas de dinero impuestas por la organización criminal.

En enero de 2023, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa y la Policía Nacional del Perú, se logró el rescate de las menores víctimas.