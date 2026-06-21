La Policía Nacional informó que, entre el 19 de mayo y el 18 de junio, ejecutó más de 103,000 operativos en todo el país, logrando la desarticulación de 1208 bandas delictivas y 14 organizaciones criminales.

La institución policial señaló que durante este período, sus agentes detuvieron a 21,514 ciudadanos peruanos y a 1,252 extranjeros por la comisión de diversos delitos.

Además, señaló que los agentes del orden capturaron a 5,629 personas que se encontraban requisitoriadas por la justicia y que se intervino a 4,658 extranjeros por infringir la Ley de Migraciones, a fin de reforzar la seguridad interna.

En tanto, en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas, la Policía Nacional señaló que se logró incautar 786 armas de fuego y un total de 3,796 unidades de material explosivo, entre dinamita y granadas, previniendo la comisión de potenciales actos violentos contra la comunidad.

Finalmente, se informó que concretó el decomiso de más de 2,349 kilos de clorhidrato de cocaína, 324 kilos de pasta básica de cocaína (PBC) y más de 196,466 kilos de marihuana, y miles de envoltorios destinados al menudeo.