En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), los afiliados pueden jubilarse al cumplir los 65 años, edad legal de jubilación en el Perú, y continuar trabajando de manera simultánea.

Esto significa que un jubilado afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) puede recibir dos ingresos al mismo tiempo: su pensión mensual y su salario laboral, sin restricciones legales que impidan mantener una actividad laboral.

“Conocer cómo funciona este proceso es clave para tomar una mejor decisión financiera, tanto para el afiliado como para su familia. En el SPP no existe ninguna restricción legal que impida trabajar luego de jubilarse”, explicó Joel Boza, gerente de Operaciones al Afiliado en Prima AFP.

¿Qué pasa con los aportes a la AFP después de jubilarse?

Una vez que el afiliado inicia su trámite de jubilación o cumple la edad legal de retiro, se producen cambios en sus aportes previsionales.

Entre los principales efectos se encuentran:

El jubilado ya no está obligado a aportar a la AFP .

. No se le descuenta la comisión por administración del fondo.

del fondo. Su salario queda libre de descuentos previsionales obligatorios.

Según explicó Joel Boza, esta situación permite que el trabajador reciba un ingreso mayor en su sueldo mensual.

“Esto significa que el trabajador recibe un sueldo mayor, ya que no se le descuenta el aporte obligatorio, y puede decidir voluntariamente seguir aportando si así lo desea”, precisó el representante de Prima AFP.

El afiliado que lo considere conveniente puede realizar aportes voluntarios con fin previsional, como una alternativa para fortalecer su ahorro.

¿Qué hacer para evitar descuentos si ya se jubiló?

Los jubilados que continúan trabajando deben realizar algunos pasos para evitar descuentos innecesarios en su salario.

Entre las acciones recomendadas se encuentran:

Comunicar a la AFP que se ha iniciado el trámite de jubilación y que se continuará trabajando.

que se ha iniciado el trámite de jubilación y que se continuará trabajando. Informar al empleador , mediante una declaración jurada, que ya no corresponde realizar descuentos por AFP.

, mediante una declaración jurada, que ya no corresponde realizar descuentos por AFP. Mantener el descuento correspondiente a EsSalud, ya que este aporte es independiente del sistema previsional.

Si el jubilado no informa su situación a tiempo, la empresa continuará aplicando los descuentos previsionales.

En ese caso, el dinero será depositado en una cuenta especial dentro de la AFP, distinta a la cuenta individual del afiliado, por lo que será necesario solicitar posteriormente la devolución de aportes.

Afiliados aún temen jubilarse por miedo a perder su empleo

De acuerdo con información de Prima AFP, actualmente el 5 % de los afiliados aptos para jubilarse han iniciado su trámite o realizado consultas sobre este proceso.

Sin embargo, muchos trabajadores todavía postergan la jubilación por temor a perder su empleo, pese a que la normativa permite continuar trabajando sin restricciones.

Especialistas destacan que jubilarse en el Sistema Privado de Pensiones no significa dejar de producir ingresos, sino contar con mayor flexibilidad financiera y mejores opciones de planificación económica.