El Perú perdió presencia en el QS World University Rankings 2027, uno de los listados universitarios más importantes del mundo. Mientras en la edición anterior nueve instituciones peruanas figuraban en la clasificación global, este año solo seis lograron mantenerse.

El ranking elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) evalúa a más de 1.500 universidades de todo el mundo en aspectos como reputación académica, investigación, empleabilidad, internacionalización y sostenibilidad.

Las seis universidades peruanas que figuran en el ranking QS 2027

Las instituciones que permanecen en la clasificación son:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Universidad Científica del Sur. Universidad de Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Entre ellas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Científica del Sur y la Universidad de Lima lograron mantener o mejorar su desempeño relativo, mientras que la PUCP y la UPC descendieron respecto a la edición anterior.

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Cuatro universidades peruanas dejaron de figurar

La edición 2027 marca la salida de cuatro instituciones que anteriormente integraban el ranking:

Universidad del Pacífico.

Universidad de Piura.

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Universidad Nacional Agraria La Molina.

Previamente, otras universidades como la San Ignacio de Loyola habían dejado de formar parte del listado.

Este escenario refleja una competencia cada vez más exigente, con universidades europeas y de otras regiones que han fortalecido su investigación, internacionalización y producción científica.

Especialista señala que el reto es competir a nivel global

El vicerrector de Investigación de la Universidad Científica del Sur y editor científico, Percy Mayta-Tristán, indicó que la reducción del número de universidades peruanas no necesariamente implica una pérdida de calidad.

“El reto para nuestras instituciones no es solo ser de alta calidad en el país, sino a nivel global. Para mejorar en los rankings no basta con avanzar año tras año, sino que debemos hacerlo mejor que miles de universidades del mundo”, afirmó.

El especialista señaló que en otros países existe un mayor financiamiento público para investigación, lo que representa una ventaja competitiva frente al sistema universitario peruano.

¿Qué evalúa el ranking QS World University Rankings?

La clasificación de Quacquarelli Symonds analiza indicadores como:

Reputación académica.

Opinión de empleadores.

Impacto científico medido por citas.

Relación docente-estudiante.

Redes internacionales de investigación.

Empleabilidad de los egresados.

Sostenibilidad.

Presencia de estudiantes y profesores internacionales.

La metodología busca medir la capacidad de las universidades para formar profesionales, producir conocimiento y generar impacto a escala global.