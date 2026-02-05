El sistema penitenciario peruano entrará en una nueva etapa en los próximos días. El Ejecutivo alista un decreto legislativo que creará el régimen más estricto aplicado hasta ahora en los penales, con medidas disciplinarias obligatorias y mayores restricciones para los internos.

Así lo informó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien adelantó que la norma creará un nuevo régimen penitenciario especial, considerado el más severo hasta la fecha.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) explicó que el decreto modificará el Código de Ejecución Penal y dispondrá, entre otras medidas, el rapado obligatorio del cabello de los internos y el uso de uniformes, además de mayores restricciones en visitas y horas de patio.

Más restricciones para internos

En declaraciones a Radio Nacional, Martínez Laura señaló que se ha detectado que las visitas y los momentos de recreación son aprovechados por algunos reclusos para planificar delitos o facilitar el ingreso de objetos prohibidos.

“Es un régimen especial, en donde se van a establecer, por ejemplo, estas restricciones en las visitas, en las horas del patio, la prohibición de que estén en los pasadizos, en las escaleras”, indicó el ministro, al detallar que estas disposiciones buscan reforzar el principio de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Rapado y uniforme: razones de seguridad y salubridad

El ministro descartó que las medidas busquen replicar modelos extranjeros y precisó que responden a criterios de seguridad y salud pública. Explicó que el rapado permitirá prevenir contagios de enfermedades y evitar que los internos oculten objetos prohibidos, como armas, en el cabello largo.

En cuanto al uso obligatorio de uniformes, sostuvo que la finalidad es garantizar la igualdad entre los internos. “No puede haber jerarquías dentro de los penales. Todos deben entender que son tratados por igual”, remarcó.

Traslados y reordenamiento penitenciario

Martínez Laura informó que, como parte del reordenamiento del sistema penitenciario, más de 824 reclusos ya han sido trasladados a distintos penales del país. Los internos de mayor peligrosidad, como cabecillas de bandas criminales, secuestradores y extorsionadores, están siendo derivados a establecimientos de alta seguridad como Challapalca, Yanamayo, Cochamarca y Ancón I.

En tanto, los internos considerados de menor peligrosidad permanecen en el penal de Lurigancho.