Una última encuesta de Ipsos Perú para El Comercio dio a conocer que el porcentaje de personas que no se vacunarían con las dosis gratuitas del Ministerio de Salud contra el COVID-18 se incrementó a 48% en el mes de enero.

Recordemos que en agosto, este personaje solo era el 22% de los encuestados, es decir más del doble no querrá vacunarse.

La encuesta se realizó entre el 13 y 15 de enero señala que quienes sí querían vacunarse en el mes de diciembre era un 57%. Ahora los que quieren la vacuna como los que no la desean tienen el mismo porcentaje (48%).

Las dos principales razones para no querer vacunarse es el temor a los posibles efectos secundarios, mientras que otros (30%) creen que el antídoto ha sido elaborado de forma acelerada en los laboratorios.

Además un 29 % indica que no se vacunaría porque el país donde fue desarrollada no le da confianza.

Vacuna Sinopharm: ¿Qué características tiene y qué efectos ha tenido en los voluntarios de los ensayos clínicos?

Eduardo Ticona, investigador principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en cuyo centro de investigación se realizan los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm, informó sobre las características de esta vacuna contra el coronavirus (COVID-19) y los efectos que ha tenido en los voluntarios peruanos. El presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció este miércoles el acuerdo al que llegó el Estado con el mencionado laboratorio para la compra de 38 millones de dosis.

¿Qué tan efectiva es la vacuna?

Ticona señaló que el acuerdo con Sinpharm es una buena noticia pues cuenta con una efectividad de casi el 80%, por lo que su aplicación en la ciudadanía es seguro. No obstante, afirmó que la ciudadanía no puede bajar la guardia porque la enfermedad no ha desaparecido.

“Los resultados de eficacia dan confianza, las cifras son cercanas al 80% algo que es bastante bueno, ninguna vacuna llega al 100%. Si hablamos de un 80 % es bastante bueno, más todavía en una situación de emergencia. Ya que no es al 100% tenemos que seguir con las medidas de seguridad”, aseveró a Canal N.

Ficha técnica:

Encuesta Nacional Urbano Rural realizada por Ipsos Perú por encargo de El Comercio. Número de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestro: Probabilístico estratificado. Fechas de aplicación: Del 13 al 15 de enero del 2021. Lugares donde se aplicó la encuesta: 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao. Tamaño de la muestra: 1210 personas entrevistadas. Margen de error: +-2,817 %. Nivel de confianza: 95 %. Universo: Población urbano rural, hombres y mujeres de 18 años a más.

