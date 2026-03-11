El Ministerio de Energía y Minas del Perú informó que la reparación de los ductos del proyecto Camisea registra un 64 % de avance, mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro de gas natural en el país.

A través de sus redes oficiales, la entidad señaló que cuadrillas especializadas trabajan de manera ininterrumpida en la zona afectada para acelerar la recuperación del sistema.

Gobierno pide calma ante la crisis energética

El titular del Minem, Angelo Alfaro, pidió a la ciudadanía mantener la calma y aseguró que existe stock suficiente de combustibles para cubrir la demanda nacional.

Además, adelantó que el Ejecutivo emitirá un dispositivo legal de urgencia para flexibilizar los horarios de carga y descarga de cisternas que abastecen a grifos y estaciones de servicio.

La medida busca agilizar la distribución de combustibles en todo el país mientras se culminan las reparaciones.

Sistema de gas natural se reabrirá el 14 de marzo

Por su parte, el presidente José María Balcázar anunció que el sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para las estaciones de servicio.

Según explicó el mandatario, la empresa Transportadora de Gas del Perú prevé finalizar la instalación de tuberías hacia el viernes de esta semana, lo que permitirá iniciar el proceso de normalización del suministro.

“Esto nos permitirá iniciar inmediatamente la normalización del suministro de gas en el país”, afirmó el jefe de Estado.

Abastecimiento progresivo en grifos e industrias

Con la reapertura del sistema, se retomará el abastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en estaciones de servicio.

Asimismo, el Gobierno indicó que el sistema estará disponible para sectores industriales y transporte público.

Las autoridades esperan que el domingo 15 de marzo el suministro de gas natural esté completamente regularizado en Lima y Callao.