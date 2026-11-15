Una nueva especie de rana marsupial que protege a sus crías en una bolsa ubicada en la espalda fue identificada en el Bosque de Protección Alto Mayo, en la región San Martín. El anfibio, denominado Gastrotheca sanmartin, fue encontrado durante una expedición científica en 2014.

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), informó que la especie fue confirmada mediante estudios morfológicos y genéticos. Su descripción científica se publicó el 30 de octubre en la revista Salamandra.

¿Qué hace especial a la rana Gastrotheca sanmartin?

El ejemplar estudiado corresponde a una hembra adulta encontrada a 3245 metros sobre el nivel del mar, en un pajonal húmedo de las zonas altas del área protegida.

Su principal característica es que transporta embriones en una bolsa dorsal, donde las crías completan su desarrollo hasta convertirse en pequeñas ranas, sin atravesar una etapa de renacuajo de vida libre.

La investigación estuvo a cargo de Daniel Rodríguez y Juan Carlos Cusi, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y Rudolf von May, de la Universidad de California.

Hallazgo tardó más de diez años en confirmarse

Los investigadores necesitaron más de una década para reunir las evidencias que permitieran diferenciar a esta rana de otras especies conocidas. La expedición contó con el apoyo de guardaparques y pobladores locales.

Juan Cusi destacó que el Bosque de Protección Alto Mayo todavía alberga especies desconocidas para la ciencia, mientras que Ivonne Paico, jefa del área protegida, resaltó la importancia de conservar estos ecosistemas.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la biodiversidad peruana y evidencia el valor de las áreas naturales protegidas para la investigación científica.