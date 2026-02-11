El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de febrero se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la Costa del país, fenómeno que afectará a 27 provincias de siete regiones.

Además de las precipitaciones, se prevé incremento de la cobertura nubosa, mayor sensación térmica en horas de la tarde y ráfagas de viento cercanas a los 25 km/h.

Acumulados previstos por zona

Para el jueves 12 de febrero, el Senamhi estima los siguientes acumulados pluviales:

Costa norte: entre 2 y 15 mm/día.

entre 2 y 15 mm/día. Costa central: entre 0.2 y 5 mm/día.

entre 0.2 y 5 mm/día. Costa sur: entre 0.5 y 2.5 mm/día.

Las condiciones podrían variar durante el periodo del aviso meteorológico.

Provincias en alerta

Las regiones y provincias con posible afectación son:

Áncash: Casma, Huarmey, Ocros y Santa.

Casma, Huarmey, Ocros y Santa. Arequipa: Camaná, Caravelí, Caylloma e Islay.

Camaná, Caravelí, Caylloma e Islay. Ica: Chincha, Nasca, Palpa, Pisco e Ica.

Chincha, Nasca, Palpa, Pisco e Ica. La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú.

Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú. Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Lima: Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima.

Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima. Callao.

Recomendaciones del Indeci

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, debido al riesgo de deslizamientos y huaicos.

Asimismo, recomendó:

Revisar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías.

Proteger y reforzar techos de viviendas.

Implementar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas o sirenas, en coordinación con autoridades locales.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar zonas de riesgo durante las precipitaciones.