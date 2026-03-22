El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió el aviso meteorológico N.° 099, con nivel de alerta rojo, por la presencia de vientos de moderada a extrema intensidad que afectarán la costa peruana desde hoy hasta el martes 24 de marzo.

Según el pronóstico, las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 46 kilómetros por hora (km/h), especialmente en la costa del departamento de Ica.

Velocidades previstas por zonas del litoral

El informe del Senamhi detalla la intensidad de los vientos según región:

Costa norte: hasta 37 km/h

hasta Costa centro: alrededor de 34 km/h

alrededor de Costa sur: cerca de 20 km/h

cerca de Costa de Ica: hasta 46 km/h

El fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducción de la visibilidad horizontal, especialmente en zonas cercanas al litoral.

También se prevé cobertura nubosa con niebla o neblina durante:

Madrugada

Primeras horas de la mañana

Atardecer

Regiones comprendidas en la alerta roja

El aviso incluye los siguientes departamentos:

Áncash

Arequipa

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Tacna

Provincia Constitucional del Callao

Indeci recomienda medidas de prevención

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar inspecciones técnicas en edificaciones para garantizar la seguridad de la población.

Entre las recomendaciones destacan:

Asegurar techos y estructuras livianas

Reforzar vidrios de ventanas

Alejarse de estructuras inestables

Amarrar embarcaciones

Usar ropa de abrigo e impermeable

Acudir a centros de salud ante síntomas respiratorios

El monitoreo del fenómeno se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que coordina acciones con autoridades regionales.