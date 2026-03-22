El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió el aviso meteorológico N.° 099, con nivel de alerta rojo, por la presencia de vientos de moderada a extrema intensidad que afectarán la costa peruana desde hoy hasta el martes 24 de marzo.
Según el pronóstico, las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 46 kilómetros por hora (km/h), especialmente en la costa del departamento de Ica.
Lee: Al menos 8 personas fallecidas en volcadura de unidad que iba con turistas al nevado Rajuntay
Velocidades previstas por zonas del litoral
El informe del Senamhi detalla la intensidad de los vientos según región:
- Costa norte: hasta 37 km/h
- Costa centro: alrededor de 34 km/h
- Costa sur: cerca de 20 km/h
- Costa de Ica: hasta 46 km/h
El fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducción de la visibilidad horizontal, especialmente en zonas cercanas al litoral.
También se prevé cobertura nubosa con niebla o neblina durante:
- Madrugada
- Primeras horas de la mañana
- Atardecer
Lee también: Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis: “Tenemos niños violados y contagiados con VIH”
Regiones comprendidas en la alerta roja
El aviso incluye los siguientes departamentos:
- Áncash
- Arequipa
- Ica
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Piura
- Tacna
- Provincia Constitucional del Callao
Indeci recomienda medidas de prevención
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar inspecciones técnicas en edificaciones para garantizar la seguridad de la población.
Entre las recomendaciones destacan:
- Asegurar techos y estructuras livianas
- Reforzar vidrios de ventanas
- Alejarse de estructuras inestables
- Amarrar embarcaciones
- Usar ropa de abrigo e impermeable
- Acudir a centros de salud ante síntomas respiratorios
El monitoreo del fenómeno se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que coordina acciones con autoridades regionales.