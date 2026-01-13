El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja en 15 regiones del país debido a la ocurrencia de lluvias intensas previstas para los próximos días.

De acuerdo con el boletín oficial, las precipitaciones incrementan significativamente el riesgo de huaicos, activación de quebradas, deslizamientos e inundaciones, especialmente en zonas vulnerables de la costa y la sierra central.

Regiones en nivel de peligro extremo

Entre las regiones consideradas en nivel de peligro extremo figuran Lima, Cajamarca, La Libertad, Madre de Dios y Puno, entre otras.

El Senamhi también advirtió que el evento meteorológico incluye tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h, lo que podría agravar las condiciones de riesgo.

Río Rímac bajo vigilancia permanente

En Lima, el río Rímac se encuentra bajo monitoreo constante. Según la estación hidrológica de Chosica, el caudal actual es de 25,8 metros cúbicos por segundo, nivel considerado normal para la temporada de lluvias.

No obstante, el Senamhi advirtió que el caudal podría incrementarse rápidamente si las lluvias se intensifican en la cuenca alta del río. Para que se declare alerta roja en el Rímac, el caudal debe superar los 120 m³/s.

Las autoridades exhortaron a la población que vive en zonas ribereñas a mantenerse informada y aplicar medidas preventivas.

Acciones de prevención y respuesta

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya fueron alertados y han difundido recomendaciones dirigidas a gobiernos locales y ciudadanía.

La alerta roja representa el nivel máximo de peligro en el sistema de monitoreo del Senamhi y exige acciones inmediatas, como evacuaciones preventivas, protección de viviendas y aseguramiento de bienes.

Distritos con viviendas e infraestructura cercanas a ríos, como Chaclacayo y Chosica, figuran entre las zonas más expuestas ante posibles desbordes.

Riesgo recurrente en temporada de lluvias

El Senamhi recordó que cada año, durante esta temporada, el incremento de lluvias en la sierra y la selva genera emergencias en distintas regiones del país, por lo que insistió en la prevención y la coordinación permanente entre autoridades y población.