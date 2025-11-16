El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió la alerta de lluvias de moderada a fuerte intensidad en al menos 12 regiones de la sierra, desde este lunes 17 al martes 18 de noviembre.

De acuerdo al aviso n.º 415, se esperan lluvias, aguanieve, granizo y nieve en zonas altoandinas de los departamentos de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Puno.

Para este lunes, se prevé acumulados entre 11 a 15 mm/día en la sierra centro y alrededor de los 12 a 15 mm/día en la sierra sur.

Mientras que este martes 18 se esperan acumulados entre los 15 a 20 mm/día en la sierra norte, entre los 12 y 15 mm/día en la sierra central y alrededor de los 12 a 14 mm/día en la sierra sur.

Cabe señalar que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa hacia la costa norte.

Ante esta alerta de Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a los gobiernos locales y/regionales a revisar las rutas de evacuación. Además, a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes; así como aplicar el Plan Familiar de Emergencias.