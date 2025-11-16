El Ministerio del Interior (Mininter) señaló que la compra de una aeronave para la Policía Nacional del Perú (PNP) corresponde a un proceso iniciado antes de la gestión del presidente José Jerí. Asimismo, indicó que dicho procedimiento “se encuentra en revisión y evaluación técnica”.

“Es importante precisar que no se ha suscrito ningún contrato y que el proceso se encuentra en revisión y evaluación técnica. Por ello, es preciso enfatizar que desde que se asumió esta gestión, se dispuso una revisión integral y exhaustiva de los aspectos técnicos y legales del proceso, reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado”, manifestaron a través de un comunicado.

En ese sentido, el Mininter señaló que extendió una invitación a la Contraloría General de la República para que intervenga en el proceso de revisión, “a fin de garantizar una evaluación objetiva y transparente”.

Además, la institución aclaró que, de identificarse alguna irregularidad durante la revisión, la adquisición será anulada.

“En caso se advierta alguna contravención a la normativa vigente, se dejará sin efecto la compra y se determinarán las responsabilidades correspondientes”, agregaron.

El pronunciamiento del Mininter se dio después de que, el 15 de noviembre, el diario La República difundiera un informe en el que se afirma que dicha entidad gestionó la adquisición de una aeronave modelo AN-74 de la marca Antonov a la empresa Aero Express FZE, de Emiratos Árabes Unidos.

Según el informe, la fabricación de estos aviones se realiza exclusivamente en Ucrania y quedó suspendida desde 2014. Esta información fue corroborada por el embajador ucraniano, Yuriy Polyukhovych, mediante una carta enviada a la Dirección de Aviación Policial (Diravpol).

Asimismo, el reportaje señala que la aeronave tendría un valor de 63,9 millones de dólares. Sin embargo, el embajador de Ucrania aclaró que el “precio aproximado de este avión particular” antes de que se detuviera su producción “fue cerca de 30 millones de dólares”.

Además, Polyukhovych advirtió que “la fabricación de un avión AN-74 en condición de ‘nuevo’ a la fecha de hoy resulta imposible debido al cese de fabricación de este modelo desde hace más de 10 años”. Según el reportaje, la Policía Nacional “pidió un avión nuevo”, por lo que la unidad ofrecida no cumpliría con ese requisito.