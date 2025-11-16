Por: Feliciano Gutiérrez

Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román sentenciaron a 20 años de pena de libertad efectiva en contra de un expolicía que fue investigado por violación sexual en agravio de una joven.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril del 2023 en la ciudad de Macusani, provincia de Carabaya, cuando una joven de 22 años de edad concurrió a una discoteca junto al suboficial PNP Wilber Timo Cc.A., y otros dos agentes. Luego de ingerir bebidas alcohólicas se retiraron e ingresaron a otro establecimiento.

Según la denuncia, la madrugada del 15 de abril, la agraviada y el ahora sentenciado se retiraron de la discoteca en un vehículo del efectivo policial, sin embargo, le habría llevado al local antiguo de la comisaría donde habría abusado sexualmente.

En un descuido del agresor, la joven huyó y entre lágrimas pidió auxilio a trabajadoras de limpieza de la comuna, luego fue trasladada por los serenos hasta el hospital de Macusani.

Tras las investigaciones, el Ministerio Público consideró el hecho como violación sexual agravada, por lo que pidió 20 años con 11 meses y 6 días de pena de libertad efectiva en contra del suboficial Wilber Timo. Además, solicitó 10 mil soles de reparación civil.

Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado integrados por los jueces: Víctor Alberto Paredes Mestas (director de debates), Richard Condori Chambi y Yésica Condori Chata, emitieron la sentencia condenatoria Nro 122-2025, sentenciando al investigado a 20 años con 11 meses y 6 días de cárcel contra el agente involucrado.