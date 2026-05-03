El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el cronograma oficial y la relación de postulantes aptos y no aptos para la adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, proceso que se desarrollará hasta el 4 de mayo de 2026 a nivel nacional.

La adjudicación corresponde a profesionales de 12 carreras de ciencias de la salud, quienes participarán en el proceso de asignación de plazas remuneradas en distintos establecimientos del país.

Carreras incluidas en el proceso Serums 2026-I

El proceso está dirigido a profesionales de las siguientes especialidades:

Medicina humana

Enfermería

Obstetricia

Farmacia y bioquímica

Nutrición

Odontología

Tecnología médica

Psicología

Trabajo social

Biología

Medicina veterinaria

Ingeniería sanitaria

Los postulantes pueden revisar los horarios específicos de adjudicación y las listas oficiales publicadas por el Minsa.

Adjudicación será virtual y pública

El proceso iniciará diariamente desde las 9:00 a. m. y se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Además, la adjudicación será transmitida en vivo por YouTube para garantizar la transparencia y accesibilidad del proceso.

El Dr. Carlos Espinoza Barreto, director general de Personal de la Salud (Digep) del Minsa, indicó que los profesionales deberán identificarse correctamente durante el proceso.

“Para adjudicar una plaza, el profesional deberá indicar la institución, el departamento, la provincia, el distrito y finalmente el nombre del establecimiento de salud a adjudicar”, explicó para Andina.

Requisitos clave durante la adjudicación

El Minsa recordó a los profesionales que deben cumplir ciertas disposiciones para participar correctamente en la adjudicación.

Entre las principales indicaciones destacan:

El ID y contraseña de Zoom serán enviados al correo electrónico la noche anterior.

serán enviados al correo electrónico la noche anterior. Está prohibido compartir el acceso con terceros.

Los participantes deben conectarse desde una computadora.

Deben identificarse con número de orden, apellido paterno y primer nombre.

La cámara debe permanecer encendida al momento de adjudicar la plaza.

La conducción del proceso está a cargo del Comité Central Serums, integrado por representantes del Minsa, EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.