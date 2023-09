Otra vez una sesión de concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) es suspendida e importantes decisiones en beneficio de la población quedan truncas.

En esta ocasión no se trató de “razones de fuerza mayor”, como lo dijo el alcalde Arturo Fernández para suspender la sesión extraordinaria del último lunes 25. Lo que ocurrió en esta ocasión fue que no hubo servicio de Internet y el burgomaestre no pudo conectarse.

Maniobra

El regidor Jorge Vásquez Tirado calificó esta situación como una “maniobra” por parte del alcalde para volver a frustrar la celebración de una sesión de concejo.

Vásquez resaltó que ayer, 27 de setiembre, fue la fecha límite para aprobar el convenio con el que se cede la unidad ejecutora de dos obras viales al Gobierno Regional de La Libertad por más de S/130 millones .

“Teníamos un pedido especial que era aprobar el convenio para las obras viales, pero salen con que no hay Internet y que se suspende la sesión”, manifestó el concejal.

“Cuellos Blancos”

En una nueva transmisión en vivo en sus redes sociales, Arturo Fernández dijo que son presuntamente los denominados “Cuellos Blancos” los que están operando en Trujillo.

“Se les ha ido la torta en una obra millonaria que ha querido hacer el gobierno regional para que después pague a jueces y fiscales, porque ahí viene la mafia. Se reparten las obras y las empeñan”, indicó.

Mario Reyna, primer regidor de la MPT, se pronunció al respecto y dijo que esto ya es cualquier cosa, menos una administración edil seria.

“A la gente no le interesa ‘Cuellos Blancos o Negros’. Si tiene una objeción o duda, que vaya al Ministerio Público y denuncie. La gente quiere orden, pistas; la gente no quiere estar en conflictos. Los políticos no pueden estar en constante conflicto”, manifestó a N60.