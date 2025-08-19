La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recordó que en los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) no solo sirven para acceder a la jubilación, sino también protegen a la familia del afiliado en caso de un fallecimiento inesperado. Aunque no completen los años para obtener una pensión de jubilación, los beneficios continúan.

Detalló que si el afiliado que aún está aportando, sufre un accidente común o de trabajo que ocasione su deceso, su cónyuge o conviviente puede solicitar la pensión de viudez. Del mismo modo, sus hijos menores o con discapacidad para el trabajo pueden solicitar una pensión de orfandad; en el caso de los mayores de edad, podrán mantener este beneficio si acreditan estudios.

Además de la pensión, los beneficiarios también tienen derecho a la cobertura médica, lo que refuerza el carácter de protección social.

Son más de 4 millones 500 mil afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

APORTES AL DÍA

La entidad también informa que los afiliados con aportes facultativos pueden realizar pagos virtuales las 24 horas, los siete días de la semana, a través de la billetera electrónica izipayYA, Banca por Internet de Interbank e Interbank APP. De manera presencial es a través de los agentes Interbank. El monto mínimo de aporte es S/ 147.

Respecto a los aportes obligatorios, la ONP recomienda revisar las boletas de pago para verificar la retención de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones y contrastarlo con el reporte de aportes que se puede descargar en Tu zona segura de onpvirtual.pe con la clave virtual.