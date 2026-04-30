Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana del jueves 30 de abril de 2026 en la región San Martín, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico ocurrió exactamente a las 05:50:17 a. m., con una profundidad de 37 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0239.

El epicentro fue localizado a 22 kilómetros al este de la ciudad de Tarapoto, en la provincia y región San Martín.

Movimiento fue percibido con intensidad leve en Tarapoto

El reporte técnico del IGP indicó que el movimiento alcanzó una intensidad de nivel II-III en Tarapoto, lo que corresponde a un sismo leve que puede ser percibido por algunas personas, pero que generalmente no provoca daños materiales.

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales tras el evento sísmico.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas.

Datos del sismo

Fecha: 30 de abril de 2026

30 de abril de 2026 Hora: 05:50:17 a. m.

05:50:17 a. m. Magnitud: 4.0

4.0 Profundidad: 37 km

37 km Epicentro: 22 km al este de Tarapoto

22 km al este de Tarapoto Región: San Martín

San Martín Intensidad: II–III en Tarapoto

II–III en Tarapoto Entidad: Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Instituto Geofísico del Perú (IGP) Código de reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0239