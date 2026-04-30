La región Arequipa y el resto de la sierra sur del país afrontarán este fin de semana un intenso incremento de temperaturas. El Senamhi emitió el Aviso Meteorologico N° 165 con nivel naranja, que advierte condiciones de moderada a extrema intensidad desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo.

Según advierte la entidad, las temperaturas máximas llegarían entre 20 °C y 35 °C. Además, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 50 km/h, principalmente durante la tarde. Esta situación no solo implicaría a la región de Arequipa, sino también a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

Ante la situación, INDECI instó a la población a aplicarse bloqueador o protector solar si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. También recomienda beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Así también, se exhorta a mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros.