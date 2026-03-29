La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) destacó la importancia de inscribir la sucesión intestada como un paso esencial para que los herederos puedan acceder legalmente a los bienes de una persona fallecida cuando no existe testamento.

Este procedimiento permite garantizar la seguridad jurídica y evitar conflictos familiares o situaciones de informalidad en la administración del patrimonio.

Según la entidad, la inscripción de la sucesión intestada —ya sea declarada por vía notarial o judicial— no constituye únicamente un trámite administrativo, sino un mecanismo que protege los derechos hereditarios.

Sin este registro, los herederos pueden enfrentar dificultades para vender inmuebles, transferir vehículos o acceder a cuentas bancarias del fallecido.

Requisitos para iniciar el trámite de sucesión intestada

Para iniciar el proceso, los ciudadanos deben obtener ciertos documentos indispensables en la Sunarp.

Entre ellos figuran:

Certificado negativo de testamento

Certificado negativo de sucesión intestada

Estos documentos son necesarios para iniciar el procedimiento por la vía notarial o judicial, dependiendo del caso.

Posteriormente, el acta notarial o la sentencia judicial debe presentarse ante la Sunarp para su inscripción en el registro correspondiente.

Una vez inscrita la sucesión, los herederos pueden solicitar el traslado de la inscripción a los registros de bienes, con el objetivo de formalizar la titularidad legal.

SID-Sunarp permite realizar el trámite de forma digital

Para facilitar el acceso a estos procedimientos, la Sunarp cuenta con el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), una plataforma que permite realizar el trámite de manera completamente digital.

El titular de la entidad, Manuel Montes Boza, destacó las ventajas del sistema.

“El SID Sunarp elimina el uso del papel y la necesidad de acudir físicamente a nuestras oficinas, reduciendo drásticamente los tiempos de espera y blindando el proceso contra falsificaciones”, señaló.

El uso de esta herramienta busca agilizar los procesos registrales y fortalecer la seguridad jurídica de los ciudadanos.

¿Quiénes son considerados herederos legales?

De acuerdo con el Código Civil del Perú, los herederos legales se dividen en dos categorías:

Herederos forzosos: Personas que no pueden ser privadas de su derecho a heredar.

Incluyen:

Hijos

Padres

Cónyuges

Herederos no forzosos: Otros familiares que pueden heredar en ausencia de herederos directos.

La inscripción de la sucesión intestada permite identificar oficialmente a estos herederos y formalizar la distribución del patrimonio.