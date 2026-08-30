La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) avanzan en un convenio para promover servicios de cuidado infantil, cunas y lactarios en universidades del país, como una medida destinada a facilitar la continuidad académica de estudiantes con hijos.

La propuesta se enmarca en la Ley N.° 32051, vigente desde junio de 2024, que modificó la Ley Universitaria y dispone que las universidades promuevan acciones para facilitar el acceso a servicios de cuidado infantil para los hijos menores de tres años de estudiantes con matrícula vigente.

Sunedu y MIMP buscan reforzar servicios de cuidado infantil

El nuevo trabajo interinstitucional apunta a impulsar áreas de cuidado infantil, espacios para lactancia y otras medidas de apoyo dentro de los campus universitarios.

Según informó la Sunedu, estas acciones buscan reducir las barreras que afrontan estudiantes con responsabilidades familiares y contribuir a que puedan continuar y culminar su formación profesional.

La coordinación entre ambas instituciones no es nueva. En marzo de 2026, el MIMP y la Sunedu ya habían anunciado acciones conjuntas para promover la implementación de servicios de cuidado infantil y lactarios, así como el seguimiento al cumplimiento de la Ley N.° 32051.

Convenio incluiría incentivos para las universidades

Vicente Paul Espinoza Santillán, superintendente de la Sunedu, señaló que la entidad busca acompañar la implementación de estas medidas tanto en universidades públicas como privadas.

“Además de velar por el cumplimiento de la ley en las universidades públicas, en las privadas podemos incentivar el tema de cunas, lactarios y promover buenas prácticas para la inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad para que continúen su formación universitaria”, indicó Espinoza, según información difundida el 24 de agosto de 2026.

La Sunedu plantea utilizar instrumentos como el ranking universitario, el Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria y las acciones de orientación de la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario para visibilizar y reconocer buenas prácticas de las casas de estudios.

Servicios están dirigidos a hijos menores de tres años

El alcance legal vigente se concentra en los hijos menores de tres años de estudiantes universitarios con matrícula activa.

En mayo de 2026, el MIMP aprobó además la Directiva N.° 001-2026-MIMP/DGFC, que establece lineamientos para registrar, analizar y realizar seguimiento semestral a las acciones de cuidado infantil implementadas por universidades públicas.

Estas medidas buscan favorecer la conciliación entre la vida académica y familiar y disminuir el riesgo de interrupción de estudios asociado a las responsabilidades de cuidado.

EduCuna serviría como referencia para la implementación

La propuesta considera tomar como referencia experiencias de atención temprana como EduCuna, servicio del Ministerio de Educación que brinda educación y cuidado diurno gratuito a niños de 12 a 36 meses en situación de vulnerabilidad.

EduCuna ofrece una jornada de ocho horas y funciona en instituciones educativas públicas con personal especializado y ambientes destinados a la primera infancia.

No obstante, la eventual aplicación de ese modelo en universidades forma parte de las acciones que las instituciones vienen evaluando y no significa que actualmente exista una EduCuna instalada en todos los campus universitarios.

MIMP considera que convenio marcará un precedente

Juan Carlos Pasco Herrera, viceministro de Poblaciones Vulnerables del MIMP, sostuvo que la futura firma del convenio entre ambas entidades será “un hito de promoción para todas las universidades”. Pasco ocupa el cargo desde el 5 de agosto de 2026.

El objetivo es que las instituciones universitarias incorporen progresivamente mejores condiciones para estudiantes que deben compatibilizar sus estudios con la maternidad, paternidad y cuidado de sus hijos.