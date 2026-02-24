El vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Sandro Michellini, alertó que seis vías al interior del país permanecen totalmente bloqueadas debido a intensas lluvias, huaicos e inundaciones.

En entrevista con Exitosa, el funcionario precisó que los cierres totales se registran en zonas de Máncora (Piura), Cajamarca e Ica, entre otras.

“Ahora, a esta hora de la mañana, tenemos seis vías totalmente bloqueadas por fenómenos naturales (...) En el mapa interactivo de alertas tenemos un semáforo rojo, ámbar y verde. En ámbar tenemos 14 vías interrumpidas”, declaró este martes 24 de febrero.

14 carreteras con cierre parcial

Además de los bloqueos totales, la Sutran reporta 14 carreteras con cierre parcial o tránsito restringido.

Entre las zonas afectadas figuran Talara, Paita, La Libertad, Huánuco, Áncash y Junín, a la altura de Tarma.

Michellini exhortó a los ciudadanos a revisar el mapa interactivo del Centro de Gestión y Monitoreo de la Sutran antes de emprender viajes al interior del país.

Panamericana Sur colapsa en Ica

En paralelo, el kilómetro 337 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, colapsó tras el impacto de dos huaicos que destruyeron el asfalto y convirtieron el tramo en un cauce de agua y lodo.

El deslizamiento se produjo luego de lluvias en zonas altas del distrito de Yauca del Rosario.