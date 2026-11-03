El gremio de transportistas de carga pesada alista una paralización nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, que comprenderá Lima y otras regiones del país. La medida responde al alza del precio del diésel y a la falta de respuestas del Ejecutivo frente a la informalidad en el sector.

Martín Ojeda, vocero de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, confirmó a RPP la convocatoria a la paralización y cuestionó que el subsidio a los combustibles resulte insuficiente. Asimismo, señaló la necesidad de establecer una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

“Lamentablemente se están adoptando fechas de paro como el 16, 17 y 18 de noviembre. Hay cuatro puntos que el Estado está haciendo oídos sordos. Primer lugar, la subida indiscriminada del precio del combustible, que si bien es cierto es un tema internacional, el subsidio que ha mencionado el gobierno actual no alcanza para nadie. No hay partida presupuestal”, expresó Ojeda.

El representante del gremio precisó que, además del rechazo al incremento del precio del diésel, los transportistas exigen la implementación de la Ley del Observatorio del Transporte Terrestre para combatir el crecimiento de la informalidad en el servicio de carga pesada.

Según Ojeda, el paro nacional cuenta con el respaldo de diversas bases de transportistas del país, entre ellas las de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana.

El dirigente estimó que alrededor de 20 transportistas, entre conductores de camiones y otras unidades de carga, acatarían la medida de protesta.

Pese a la convocatoria al paro de tres días, los transportistas señalaron que aún esperan una respuesta oficial de las autoridades del sector.

Los representantes del gremio indicaron que esperan que el Ministerio de Transportes se pronuncie y propicie un espacio de diálogo para evaluar posibles soluciones antes de las fechas previstas para la paralización.