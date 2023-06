Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, volvió a sufrir tres nuevas bajas en su gestión, con lo que los cambios durante estos primeros cinco meses de gestión ya suman 44, entre renunciantes y quienes fueron cesados de sus cargos.

Se fueron

Uno de los que dejaron sus cargos fue Carlos Vejarano Celis, quien tenía dos meses como gerente de Desarrollo Urbano del municipio trujillano. Él, además, tenía la encargatura del Plan de Desarrollo Territorial (Plandet), que tambiénquedó acéfala.

El alcalde Arturo Fernández confirmó la salida de este funcionario en una de sus acostumbradas transmisiones en su página de Facebook. Ahí el burgomaestre cuestionó la labor que realizó Vejarano, pues dijo que no informó de su trabajo y que en esa área habría irregularidades.

“Él ha sido asesor de regidores apepistas y no me lo ha dicho, y en una persona así yo no puedo confiar, no puedo contar, sobre todo en un área muy sensible como es la Gerencia de Desarrollo Urbano, en donde se da habilitaciones urbanas, en donde se paga por lo bajo 80 o 100 mil soles. Hasta ahorita no me ha dicho nada cuántas habilitaciones urbanas (ha dado su gestión), ni siquiera lo ha dicho al Facebook, a las redes sociales”, aseguró el burgomaestre.

Asimismo, fuentes del municipio confirmaron que el viernes también dejaron sus cargos el gerente de Desarrollo Económico Local, Diego Davelois Atac, y la sugerenta de Edificaciones, Patricia Suárez Nazar.

Con estos, ya suman 44 los cambios que ha realizado la gestión de Arturo Fernández en estos cinco primeros meses de gestión.

Para el regidor Jorge Vásquez, las constantes renuncias y ceses generan inestabilidad en la administración edil, lo que ha llevado a que la municipalidad se encuentre entre los últimos en ejecución presupuestal.