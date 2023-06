La gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, sigue en el ojo de la tormenta. Representantes de comedores populares, personas con discapacidad, transportistas y trabajadores municipales protestaron en contra del burgomaestre. Los manifestantes piden la salida de la autoridad edil, porque aseguran que no trabaja a favor de la ciudad y se dedicaría a atacar a sus opositores o a quienes cuestionan su gestión.

Marcha

Con carteles en mano, un grupo de personas recorrió la mañana de ayer el perímetro de la Plaza de Armas de Trujillo y luego se apostó en el frontis del municipio, para que Arturo Fernández los escuche.

Denisse Quiroz, dirigente social, denunció que ya son cinco meses que los comedores populares no son atendidos por el municipio. Además, pidió resolver el problema de trabajadores con discapacidad que habrían sido retirados de la comuna.

Otra de las personas que encabezó la protesta fue el regidor del municipio trujillano Jorge Vásquez, quien reveló que las personas con discapacidad denunciaron al alcalde por presuntos abusos en su contra.

El concejal, además, cuestionó a la gestión de Fernández por su baja ejecución presupuestal. Esto se estaría dando por la inestabilidad que se vive a la interna del municipio, por los más de 40 cambios de funcionarios de confianza que hubieron en estos primeros cinco meses de gestión.

Pobladores llegaron hasta el frontis de la MPT.

Como ejemplo, dijo que en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), así como en comedores populares y en el Programa de Vaso de leche la inversión es nula, pese a que existe presupuesto.

En obras, en tanto, habría gastado el 9.9%; mientras que a nivel general, en actividades y proyectos, su gasto llegó al 20%.

“Estamos pidiendo el respeto para Trujillo y que se ponga a trabajar, porque estamos en el último puesto de ejecución presupuestal de todo Trujillo. Tenemos 300 millones de soles de presupuesto y la mentira que siempre dijo es que no había plata, que era pobre y que todo lo habían dejado saqueado. Eso es mentira, tenemos 300 millones de presupuesto en la municipalidad y solamente ha gastado el 20%”, indicó.

Jorge Vásquez, quien el mes pasado ingresó un pedido para suspender del cargo al alcalde Arturo Fernández por ofender a su familia, también dijo que espera la convocatoria para declarar por este caso. La citación se daría la próxima semana y, una semana después, se podría debatir el pedido para sancionar al burgomaestre.

Responde

Sobre el tema, el gerente de Desarrollo Social del municipio, Carlos Sánchez, dijo que es falso que no se esté ejecutando el presupuesto del Omaped o que hayan dispuesto recortes.

Agregó que la Contraloría levantó un acta de información hace unos días indicando que el año pasado el municipio no presupuestó el 0.5% que les corresponde a personas con discapacidad en su presupuesto para este año y solo destinaron el 0.278% sin considerar lo normado.

“Por ello es que se están haciendo recortes de intervenciones no prioritarias para alcanzar ese porcentaje. Dicen que no queremos cumplir con el 5% del tema laboral y les digo que las locaciones de servicios toman tiempo y no se estaban requiriendo porque se les iba a considerar tener todos los beneficios laborales”, señaló.