La directora general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, Valentina Alarcón, informó que las vacunas contra la influenza A H3N2 disponibles actualmente en el país están destinadas únicamente a la población considerada de mayor riesgo.

Según lo señalado, la vacunación está dirigida a adultos mayores, niños menores de 5 años, gestantes y personas con comorbilidades.

Quienes no formen parte de estos grupos deberán esperar una nueva remesa, ya que no se aplicarán dosis fuera de las categorías priorizadas.

Alarcón explicó que las vacunas corresponden a la campaña iniciada en abril y que esta se encuentra en su fase final. En ese periodo se han aplicado más de 6.5 millones de dosis a nivel nacional, con el objetivo de reducir brechas entre quienes aún no acceden a la inmunización anual.

Estas dosis no incluirán la subvariante H3N2-K y ofrecerán una protección estimada del 70%, mientras se mantiene la recomendación de reforzar medidas preventivas frente a infecciones respiratorias.