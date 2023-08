Después de que Contraloría General de la República revelara que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Gobierno Regional de La Libertad registraron importantes índices de corrupción el año pasado, el secretario técnico de la Comisión Regional Multisectorial Anticorrupción de La Libertad, Willian León Huertas, hizo una serie de recomendaciones a los gobernantes actuales.

El abogado, quien también ha sido comisionado de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, dijo que los alcaldes y el gobernador deben fortalecer el trabajo de las áreas de Recursos Humanos y Contrataciones, y Logística, para prevenir hechos irregulares.

Dijo que solo contratando buenos técnicos y profesionales en cargos de confianza se reducirán los actos de corrupción. A la vez señaló que se debe evitar que malos empresarios sean parte de propuestas ilegales.

“Se debería tener mayor vigilancia por parte de las autoridades con el perfil de la persona que se va a contratar, pues tienen que cumplir con los requisitos mínimos para ser contratados. Acá no solo se ve experiencia, conocimientos, sino también que no sea una persona cuestionada y que no haya estado involucrada en ningún acto irregular ni de corrupción. Hay que verificar bien”, enfatizó.

¿CÓMO HACERLO?

Willian León Huertas mencionó que desde el año pasado se empezó a implementar “El Modelo de Integridad”, una herramienta que toda entidad del Estado debe implementar como una guía para prevenir actos de corrupción con base en estándares y buenas prácticas internacionales.

“Es una política de Estado desde el Ejecutivo y cada gobernantes, ya sea de gobierno local o regional debe implementarlo. Hay una serie de requisitos, directivas y documentos que se están trabajando para reducir estos actos de corrupción. No es fácil, es un esfuerzo que se realiza día a día”, mencionó.

El funcionario comentó que este año el Gobierno Regional de La Libertad ha implementado una Oficina de Integridad, pero dijo que en la MPT hay una serie de incumplimientos a compromisos adoptados a inicios de gestión.

De acuerdo al índice de corrupción 2022, elaborado por la Contraloría, la MPT aparece en el puesto 7, mientras que la Región, en el 15.